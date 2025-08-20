Komisyon 4. toplantısını yaptı, şehit aileleri ve gaziler çekincelerini dile getirdi

CANAN SAKARYA

TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 4. Toplantısını yaptı. Komisyona Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit aileleri ve gazilere yönelik verdikleri hizmet ve desteklere ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı. Komisyon daha sonra sürece ilişkin olarak, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı ile Diyarbakır Annelerini dinledi. Toplantının açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sürecin hiçbir noktasında herhangi bir şekilde bir pazarlık ve bir al-ver olmadığı ve olmayacağını vurguladı. Kurtulmuş, süreçte en çok dikkat edilmesi gereken konulardan birinin de “Türkiye’de kıyamete kadar barış ve kardeşlik olsun isteyenler olduğu gibi olmasın diye gayret edenlerin” olduğuna dikkat çekerek, “İçeride ve dışarıda bu sürecin başarısız olması için gayret sarf edenler, bu süreci zehirlemeye kalkanların olacağı biliniyor. Dolayısıyla burada özellikle bizlerin saflarımızı sıklaştırarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“Af çıkarılmasını asla kabul etmiyoruz”

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, süreci yakından takip ettiklerini ve başından beri devlet ile şehit aileleri ve gazilerin karşı karşıya gelmemesi için çaba gösterdiklerini anlattı. Devlete güvenerek sürecin olgunlaşmasının beklediklerini kaydeden Işık, Öcalan’ın örgütü feshetme kararına ilişkin olarak, “Terörist başının bu kardeşliğin farkına varması ve örgütüne silah bıraktırması önemlidir. Ama bir terörist başını Kürtlerin tek temsilcisi gibi göstermek bu kardeşliğe zarar vermektedir. Terör örgütü PKK silah bırakmak zorunda kalmış ve kaybetmiştir” değerlendirmesi yaptı. Şehit yakınları ve ailelerinin endişeleri ve taleplerini de aktaran Işık, terörist başı Öcalan ve teröre bulaşan kişilere pandemi ve yaşlılık gibi nedenlerle kısmi ya da genel af çıkarılmasını asla kabul etmeyeceklerini söyledi.