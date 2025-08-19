Komisyon, anneleri ve 4 insan hakları örgütünü dinleyecek

CANAN SAKARYA

Terörsüz Türkiye sürecinde hukuki ve idari düzenlemeleri belirlemek üzere Mecliste kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantılarını hızlandırdı. Komisyonda temsil edilen siyasi partilerin de önerileri çerçevesinde Komisyona davet edilecek kişi, sivil toplum örgütleri, vakıflar, dernekler, akademisyenler belirlenmeye başlandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında bu hafta iki gün üst üste toplanacak komisyon dört ayrı oturum gerçekleştirecek. Bugün saat 14.00’te gerçekleştirilecek toplantıların ilk oturumunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, Komisyona Bakanlığın şehit yakınları ve gaziler için verdiği destek ve hizmetlere ilişkin bir sunum gerçekleştirecek aynı oturumda şehit yakınları ve gaziler de olacak. Komisyon, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı temsilcilerini dinleyecek. Komisyonun ikinci oturumu ise Diyarbakır Annelerine ayrıldı.

4 insan hakları örgütü

Mecliste 20 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek toplantının ilk oturumunda da yine anneler Komisyonda olacak. Cumartesi Anneleri, 27 Mayıs 1995’ten beri her cumartesi Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi düzenleyerek, gözaltında kaybolan yakınları ve faili meçhuller için mücadele veriyor. Güneydoğu Anadolu’da yaşanan çatışmalarda çocuklarını kaybeden Barış Anneleri de komisyon da olacak. İkinci oturumda ise Komisyon, İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH), İnsan Hakları Derneği (İHD), İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) ile Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcilerini dinleyecek. Türkiye’nin terörle mücadele süresinde yaşanan mağduriyetler, insan hakları ihlallerini gündeme getirmesi beklenen söz konusu dernek ve vakıfların, önümüzdeki sürece ilişkin bir perspektif ortaya koyması bekleniyor.