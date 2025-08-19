Komisyon bu hafta Cumartesi Anneleri, Barış Anneleri ve şehit ailelerini dinleyecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 19-20 Ağustos tarihlerinde peş peşe düzenleyeceği 4. ve 5. toplantılarında sivil toplum kuruluşlarını dinleyecek. Her iki gün de saat 14.00’te TBMM Tören Salonu’nda gerçekleşecek toplantılara 12 farklı kuruluş katılacak.

Komisyon üyelerinin dinlenmesini talep ettiği kurumlar arasında şehit aileleri vakıflarından insan hakları derneklerine kadar geniş bir yelpaze yer alıyor. Toplantılarda Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri de söz alacak.

Aile Bakanı komisyona sunum yapacak

19 Ağustos Salı günü yapılacak 4. toplantının birinci oturumunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş komisyon üyelerine sunum yapacak. Bakan sunumunun ardından gaziler ve şehit aileleri dernekleri temsilcileri dinlenecek.

Birinci oturumda söz alacak kuruluşlar şöyle: Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı.

İkinci oturumda ise Diyarbakır Anneleri komisyonda görüşlerini aktaracak.

İnsan hakları örgütleri de komisyonda olacak

20 Ağustos Çarşamba günü düzenlenecek 5. toplantının ilk oturumunda Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri dinlenecek. İkinci oturumda ise dört insan hakları kuruluşu komisyon üyelerine görüşlerini sunacak.

İkinci günün ikinci oturumunda komisyonda bulunacak kuruluşlar şunlar:

İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH), İnsan Hakları Derneği (İHD), İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) ve Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı.

Komisyon üç kez toplandı

Meclis’teki siyasi partilerin seçtikleri üyelerle kurulan komisyon bugüne kadar üç kez bir araya geldi. İlk toplantı 5 Ağustos tarihinde yapıldı. İkinci toplantıya MİT Başkanı, İçişleri Bakanı ve Savunma Bakanı katılarak sunum yaptı.

İkinci toplantı komisyon kararıyla gizli gerçekleştirildi. MİT, İçişleri Bakanı ve Savunma Bakanı’nın sunum yaptığı bu toplantının tutanakları TBMM’nin resmi sitesinde yayımlanmadı.

Tutanaklar kamuoyuyla paylaşıldı

Komisyonun diğer toplantılarının tutanakları TBMM’nin resmi sitesinden kamuoyuyla paylaşıldı. Üç toplantının tutanaklarına herkes erişebiliyor.

Ancak güvenlik güçlerinin sunum yaptığı ikinci toplantının tutanakları gizlilik kararı nedeniyle yayımlanmadı.

Komisyon terör örgütü PKK’nın fesih kararı almasının ardından Meclis’teki siyasi partilerin ortak kararıyla kuruldu.

Komisyon çalışmalarının sivil toplum kuruluşlarından alınacak görüşlerle süreceği belirtiliyor.