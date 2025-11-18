  1. Ekonomim
  3. Komisyon cuma günü İmralı oylaması yapacak
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun cuma günü İmralı oylamasıyla toplanacağını açıkladı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kritik bir toplantı yaptı. 

Toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın sunum yaptı.  PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının sahaya yansımaları ile TSK ve MİT'ten bu konuda gelen raporların komisyon üyeleriyle paylaşıldığı belirtiliyor. 

Komisyonun İmralı kararı sonrası CHP'den ilk hamleKomisyonun İmralı kararı sonrası CHP'den ilk hamleGündem

 

Komisyon üyelerinin İmralı'ya gidip gitmeyeceği de toplantının başlıkları arasındaydı. Komisyonda İmralı oylamasının Cuma günü yapılacağı belirtildi. 

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Komisyonda Cuma günü oylama olacak, en kısa zamanda İmralı'ya gideceğiz” dedi. 

 

