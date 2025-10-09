Komisyon emekli subayları dinledi

BESTİ KARALAR

Genel Kurul’da İsrail kınandı. İsrail’de alıkonulan milletvekilleri için Meclis’ten ortak bildiri de yayınlandı. TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında İsrail tarafından alıkonulan Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca’nın bir an önce Türkiye’ye gönderilmesi için özel oturum ile toplandı. Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Gazze’ye insani yardımları ulaştırmak amacıyla aralarında üç milletvekilinin de bulunduğu aktivistlerin serbest bırakılmaları için gerekli adımların atıldığı duyurusun yaptı.

Kurtulmuş, “Gemide 21 Türk vatandaşımız var. En kısa zamanda Türkiye’ye getirilmeleri için her türlü girişimde bulunulmuştur. Ümit ediyorum ki çok kısa bir zaman içerisinde Türkiye’ye getirilecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden çok güçlü bir şekilde Vicdan Gemisi’ne yapılan saldırıyı kınıyoruz. Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı ve Türkiye’ye ulaştırılmalı. İsrail’in aklını başına almasını tavsiye ederiz. Türkiye vatandaşlarımızın serbest bırakılması girişimlerini başlatmış olup aktivistlerin durumunu takip etmektedir” açıklamasını yaptı. Genel Kurul’da parti grup temsilcileri de söz alarak, üç milletvekilinin serbest bırakılmaları konusunda çağrılarını yinelediler. Konuşmaların ardından dünya parlamento başkanlarına gönderilmek üzere İsrail’in saldırılarını kınayan ortak bildiri okundu.

Öte yandan Terörsüz Türkiye hedefinde kurulan Milli Dayanışma kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 14. toplantısında emekli subayları dinledi. Türkiye Emekli Subaylar Derneği Genel Başkanı Erdoğan Karakuş, şimdiye kadar bırakılan silahların sınırlı sayıda olduğunu, bunun PKK’nın silah bıraktığı anlamına gelmeyeceğini belirterek, Suriye’de de tüm silahların bırakılması gerektiğine dikkat çekti.

"Akrep akrepliğini her daim yapar"

Teröre ve suça bulaşmış kişilerin mutlaka cezalarını çekmeleri gerektiğini dile getiren Karakuş, “Kısmi ya da genel aftan yararlanmamaları gerekir” dedi. Emekli Uzman Jandarmalar Derneği Başkanı Şeref Çayırtepe de, bir önceki çözüm sürecinde en acı faturayı kendilerinin ödediğini vurgulayarak, “Akrep akrepliğini her daim yapar, bundan sonra olacakların vebali boynunuzda kalacaktır” değerlendirmesinde bulundu. Anadilde eğitim, eşit yurttaşlık gibi taleplerin ülkenin bölünmez bütünlüğüne tehdit olduğunu dile getiren Çayırtepe, Terörle Mücadele Kanunu’nda değişiklik yapılmasına da karşı olduklarının da altını çizdi. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Cahit Koca ise sürece katkı vereceklerini belirterek, devletin temel ilkelerinin pazarlık konusu olamayacağını ifade etti.