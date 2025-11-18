Komisyon İmralı'ya giderse Özgür Özel ne yapacak?

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan bir heyetin İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret edip etmeyeceği gündemdeki yerini koruyor.

Komisyon, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında bugün 17'nci kez toplanacak. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, geçen gün yaptığı açıklamada, "komisyonun İmralı ziyaretini gündeme alma olasılığının bulunduğunu" söyledi.

Bahçeli: İmralı’ya gitmekten imtina etmem

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, süreç komisyonunun olası İmralı ziyaretine ilişkin tartışmalar hakkında, "İmralı'ya gidilmesine ayak sürülmesinin bir manası yoktur. Hiç kimse bu ziyarete yanaşmayacaksa alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı’ya gitmekten gocunmam, bir masa başında yüz yüze gelmekten imtina etmem" ifadelerini kullandı.

Devamında grup toplantısında bulunanlara hitaben Bahçeli, "Milletvekili arkadaşlarıma, dava arkadaşlarıma, burayı şereflendiren dava insanlarımıza sesleniyorum, İmralı’ya gitmeme izin veriyor musunuz?" diye sordu. Sorunun ardından grup sıralarından alkış yükseldi, Bahçeli "Sağ olun" diyerek karşılık verdi.

CHP lideri ne yapacak?

CHP kulislerine göre, komisyonun İmralı’ya gitmesi konusunda karar verilmesi halinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eğer henüz tahliye edilmemişse Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edecek.

Nefes gazetesinden Mahir Bağış'ın haberine göre, ziyaretin zamanlaması da komisyon heyetinin İmralı’ya gittiği gün olarak belirlenecek.

“Özel, neden aynı gün Demirtaş’ı ziyaret edecek?” sorusuna CHP kurmayları, “Selahattin Demirtaş bu meselenin en önemli aktörlerinden biri. Uzunca bir süre HDP’yi yönetti ve geçen süreçlerde de aktif rol oynadı” yanıtını verdi.

Demirtaş’ın vatandaş tarafından seçilmişliğine vurgu yapan CHP kurmayları, “Ortada zaten bir AİHM kararı söz konusu, yani Demirtaş’ın çoktan dışarıda olması ve bu sürece katkı sunması gerekiyordu ancak böylesine demokratik bir adım dahi henüz atılmadı. O yüzden bu ziyaret aslında süreci, Kürt sorununun çözümünü destekleyen bir adım olacak bizim açımızdan” ifadesini kullandı.