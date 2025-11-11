  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Komisyon toplantısı askeri kargo uçağımızın düşmesi nedeniyle ertelendi
Takip Et

Komisyon toplantısı askeri kargo uçağımızın düşmesi nedeniyle ertelendi

TBMM, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun, 13 Kasım 2025 Perşembe günü gerçekleştirileceği duyurulan 17. toplantısının ertelendiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Komisyon toplantısı askeri kargo uçağımızın düşmesi nedeniyle ertelendi
Takip Et

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen TSK'ya ait bir askeri kargo uçağı Gürcistan - Azerbaycan sınırında düştü. Millî Savunma Bakanlığı uçakta uçuş ekibiyle birlikte 20 personel bulunduğunu açıkladı. Uçağın düştüğünün duyurulmasının hemen ardından arama-kurtarma çalışmalarının da başladığı belirtildi.

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı ertelendi

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun, 13 Kasım 2025 Perşembe günü gerçekleştirileceği duyurulan 17. toplantısı, kahraman Mehmetçiklerimizi taşıyan askeri kargo uçağımızın Azerbaycan'dan ülkemize dönüşü esnasında Gürcistan’da düşmesi nedeniyle ertelenmiştir.

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak; şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."

Gündem
Son dakika! Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı
SON DAKİKA!
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten müdür tutuklandı
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten müdür tutuklandı
Özgür Özel: Bu bir iddianame değil, darbecilerin siyasete yönelik bir muhtırasıdır
Özgür Özel: Bu bir iddianame değil, darbecilerin siyasete yönelik bir muhtırasıdır
Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a belediye yanıtı: Yapay zekâya sorun
Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a belediye yanıtı: Yapay zekâya sorun
İstanbul'dan kalkan yolcu uçağı fırtınaya takıldı: Zorunlu iniş yaptı!
İstanbul'dan kalkan yolcu uçağı fırtınaya takıldı: Zorunlu iniş yaptı!
Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki otizmli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki otizmli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı