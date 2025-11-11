Komisyon toplantısı askeri kargo uçağımızın düşmesi nedeniyle ertelendi

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen TSK'ya ait bir askeri kargo uçağı Gürcistan - Azerbaycan sınırında düştü. Millî Savunma Bakanlığı uçakta uçuş ekibiyle birlikte 20 personel bulunduğunu açıkladı. Uçağın düştüğünün duyurulmasının hemen ardından arama-kurtarma çalışmalarının da başladığı belirtildi.

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı ertelendi

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun, 13 Kasım 2025 Perşembe günü gerçekleştirileceği duyurulan 17. toplantısı, kahraman Mehmetçiklerimizi taşıyan askeri kargo uçağımızın Azerbaycan'dan ülkemize dönüşü esnasında Gürcistan’da düşmesi nedeniyle ertelenmiştir.

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak; şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."