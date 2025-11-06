Komisyon toplantısı haftaya ertelendi Dinlemeler bitti, sıra yol haritasında

BESTİ KARALAR

Komisyonun, yapacağı ilk toplantısında komisyon üyelerinden oluşacak bir heyetin İmralı’ya gitmesi, kaç kişiden oluşacağı nasıl belirleneceğini gündemine alarak tartışması bekleniyor.

İlk önce parti temsilcilerinin bu konuda ne düşündükleri, komisyonda yer alan partilerin İmralı’ya gitme konusundaki yaklaşımlarının belirlenmesi, ardından heyetin kaç kişiden oluşacağının istişare edilmesi ve değerlendirmeler sonucunda da oylama ile İmralı’ya gidilip gidilmeyeceğinin karara bağlanacağı belirtiliyor.

İmralı’ya bir heyet gönderme konusunda uzlaşı sağlanırsa, önce MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın sunumu dinlenecek.

DEM Parti’nin gündeme getirdiği, MHP’nin de destek verdiği İmralı’ya bir heyetin gitmesine ilişkin komisyonda bulunan diğer partilerin de görüş ve yaklaşımlarının da yapılacak ilk toplantıda ele alınacağı tahmin ediliyor. AK Parti İmralı’ya üye gönderme konusunu komisyonun takdirine bırakırken, başından beri İmralı’ya gitme konusuna sıcak bakmayan CHP’nin ise kararı yetkili kurullarına bırakacağı ifade ediliyor. Komisyonda temsil edilen partiler arasında HÜDA-PAR, TİP ve EMEP’in İmralı’ya bir heyetin gitmesine sıcak baktıkları ifade ediliyor.

"Süreç hızlanacak"

MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın yapacağı sunumun ardından, komisyonda karar çıkması halinde belirlenen heyetin İmralı’ya gitme sürecinin de hızlanacağı bekleniyor. Bu iki aşamanın ardından, rapor yazma aşamasına geçileceği söylenirken, bu süreninde kısa tutulmasına özen gösterileceği belirtiliyor.

Süreçle ilgili hem yasal düzenleme konusunda hem de ‘eve dönüş’ projesi ile ilgili önce komisyonda yer alan partilerin ayrı ayrı görüş bildirmesi, ardından da ortak bir rapor hazırlanacağı ifade ediliyor. Raporun öneri ve tavsiye şeklinde olacağı tahmin ediliyor.