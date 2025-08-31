Komisyona bir hafta ara verildi: Toplantılar ne zaman devam edecek?

Terör örgütü PKK'nın kendini feshi ve örgütün sembolik olarak silah yakmasının ardından, sorunun çözümüne yönelik yol haritasının belirlenmesi amacıyla TBMM’de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bu hafta toplantı yapmayacak.

Çalışmalarına 5 Ağustos’ta başlayan komisyon bugüne kadar 7 toplantı yaptı.

İlk toplantısında çalışma usul ve esaslarını belirleyen komisyonun sonraki toplantısında, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sunum yaptı.

Kimlerle görüşüldü? Nasıl devam edecek?

Komisyon daha sonra sırasıyla şehit aileleri ve yaralı asker dernekleri, Diyarbakır Anneleri, Cumartesi Anneleri, Barış Anneleri, Türkiye Barolar Birliği ve baro başkanları ile eski Meclis Başkanlarını dinledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun bundan sonraki toplantısında sermayenin, memur ve işçi sendikalarının temsilcileri ile “çatışma çözümü” alanında dünya üzerinde çalışmalar yapan akademisyenlerin ve uzmanların davet edileceğini bildirdi.

Komisyonun, hem partilerin programlarının yoğunluğu hem de önümüzdeki toplantıya davet edilenlerin programları nedeniyle bu hafta toplanmaması kararı alındı. Bir sonraki toplantının tarihlerinin 10-11 Eylül olması bekleniyor.

Komisyonun, kurum ve kuruluşlar ile STK temsilcilerini dinlemesi tamamlandıktan sonra eylülün sonuna doğru, “eve dönüş”, “infaz yasası” gibi konularda yasal düzenlemelerin çerçevesini belirlemek üzere yoğun bir tempoyla çalışması öngörülüyor. Bu aşamada komisyon üyelerinden teklifleri alınacak.

Komisyona başkanlık yapan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "Yukarıdan, tepeden inme bir yasal düzenleme değil, olgunlaşarak gündeme getirilecek. Biz çerçeveyi oluşturacağız, teklifimizi yapacağız, kararı verecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Genel Kurulu'dur. Herkes kendi teklifini ortaya koyacak. Burada aslolan yasaların uygun bir şekilde çıkarılması ve Türkiye kamuoyunun çok büyük kesiminin buna olur vermesi” açıklamasında bulunmuştu.