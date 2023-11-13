Komisyonda bütçe eleştirisi: En son ne zaman ahıra girdiniz?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bütçe teklifi görüşülüyor.

Komisyonda CHP'li milletvekilleri Bakan İbrahim Yumaklı'nın masasına soğan, pamuk ve limon koyarak ürün fiyatlarını protesto etti.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, komisyonda yaptığı konuşmada, Yumaklı’nın bakanlığının bütçesiyle ilgili yaptığı konuşmayı eleştirdi.

Günaydın, şunları söyledi:

“Türkiye şu anda çok ciddi bir gıda kriziyle karşı karşıyadır. Yaptığınız konuşmada yaşanılanlara ilişkin bir tek gerçek cümle duymak istedim ya. Bir tek gerçek cümle. Bir tek durumu yansıtan Türkiye fotoğrafını gerçekçi olarak ortaya koyan bir tek cümle yoktur. Yapılanlar anlatılıyor içinde rakamlar yok. Anlayabileceğimiz, geçmişle karşılaştırabileceğimiz rakam yok. Mümkün olduğunca gerçeği örtmek için yuvarlak sözcüklerle bir üst örtme çabası görüyoruz. İkinci bölümde de yapacaklarını anlatıyorlar. Galiba yeni iktidara geldiniz, yapacaklarınızı anlatıyorsunuz öyle mi?

Ben size şunu ifade etmek isterim. Bakanlık bürokratları ve Sayın Bakan ve yardımcıları Meclis koridorlarından çıkın Kars'ta bir ahıra girin. Eğer size vatandaş, 'Yem fiyatlarında hiç sorun yok. Hayvan beslememde hiç sorun yok durumum gayet iyidir' diyorsa siz yüzde yüz haklısınız. En son ne zaman ahıra girdiniz.

Ben Silivri’de TMO’nun önündeydim. İnsanlara randevu verilmiyor. Bunun nedeni olarak da randevu sistemindeki sorunlar anlatılıyor. Türkiye istese randevu sistemindeki sorunu hemen çözer. İstemediğiniz ne biliyor musunuz? Mümkün olduğunca düşük fiyatla buğday almak, onu da mümkünse daha ucuz fiyatla piyasaya göndermek istiyorsunuz, onu da TMO almasın diye çiftçiyi saatlerce günlerce kapıda bekletiyorsunuz. Burada konuştuklarınızı gidip TMO önünde kuyrukta bekleyen Trakya’daki çiftçilere anlatabilirseniz ortada sorun yok demektir. Ama o çiftçinin size neler söyleyeceğini ben temin ediyorum." dedi.

Gıda enflasyonu

Narenciye üreticilerinin sorunlarına da dikkat çeken Günaydın konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mersin'e Hatay'a gidin narenciye çiftçisine bir hatırını sorun. Narenciye çiftçisi bakalım siz ne söyleyecek? Arkadaşlar burada her gün kravatlarımızı takıyoruz, beyaz gömleklerimizi giyiyoruz. Ne için yapıyoruz bunları? Birbirimize masal anlatmak için mi yapıyoruz? Macaristan'ın 4 katından fazla Türkiye'de gıda enflasyonu var. Bu Türkiye nasıl bir Türkiye dünyada tarımın başladığı memleketin gıda enflasyonunda kendinden sonra gelen ülkeye 4 kat atacak şekilde birinci konuma getirmişiz, hiç olmazsa bakanlıktan bu gıda enflasyonunun mazereti bir özrü varsa ve bunu aşağıya çekmek için planlarını duymak isterdik. Ne anlatıyorsunuz?

"20 milyon insan açlık sınırında"

Siz insanlarınızı doyurabiliyor musunuz, sorun burada? Bu memleketin insanları aç, 20 milyon insan açlık sınırında bu ülkede . Dünyanın en büyük ihracatçısı (Türkiye) diye anlatıyorsunuz ya, doğru değil. En temel ürünleri sayacağım size. Bunların birinde Türkiye kendi kendine yetiyorsa 'Gökhan Günaydın doğru söylemiyor' deyin. Buğday, arpa, mısır, soya, ayçiçeği, çeltik, baklagiller, mercimek, mercimek, nohut, et, et ürünleri... Bunlardan birinde ‘Türkiye kendisine yetiyor’ deyin tartışma açalım.

Siz bize diyorsunuz ki 'Türkiye gıda da ihracatçı ülke.' Doğru değil. Tarımsal ham madde dış ticaretinde ne olmuş size söyleyeyim, 2020'de 4,1 milyar dolar açık vermişiz, 2022'de 7,5 milyar dolar açık vermişiz."

Buğdayın ana vatanı Türkiye yılda 10 milyon ton buğday ithal ediyoruz. TMO Genel Müdürü burada. Ben yıllarca TMO'da uzmanlık yaptım. Eş değer katsayı çevirme katsayısıyla hesaplarsanız, Türkiye'nin işlenmiş tarım ürünü ihracatı için kullandığı ham madde miktarının 7 milyon ton olduğunu bulursunuz. Yani buğdayda Türkiye 3 milyon ton her yıl şakır şakır açık veriyor. Gizlemekle kimse bir yere varamaz. Bizim yapmamız gereken artan talebe karşılık ekim alanlarımızı arttırabilir miyiz?”

"Ekim alanları azaldı"

Ekim alanlarındaki küçülmeye dikkat çeken Günaydın, "Türkiye'nin son 20 yılda ekim alanları 2,7 milyon hektar azalmış. 27 milyon dekor Türkiye son 20 yılda ekim alanlarını azaltmış, çiftçi ekmekten vazgeçmiş. Bu üç Trakya büyüklüğündeki alanı ifade ediyor. Bunun sebebine ilişkin araştırmanız, çözümünüz var mı? Bu bir veri değil mi? Bunu sunumunuzda niye söylemiyorsunuz? Gerçeği olmamış gibi göstererek bir yere varabilir miyiz.

Köylerde ortalama çiftçi yaşı 55-56. Genç çiftçileri gerçekten özendirmek için ne yaptınız, hangi sonucu aldınız? Köylünün okullarını kapatırsanız, kırsal alandaki sosyal alt yapı yatırımlarından vazgeçerseniz, bu genç insanları nasıl olacakta kırsal alanlara çekeceksiniz."

"Gübre fiyatlarında inanılmaz bir artış var"

Hayvancılıkla ilgili durumu da değerlendiren Günaydın, "Gerçekten hayret ediyorum. Gübre fiyatlarında inanılmaz bir artış var. Gariban çiftçinin sesi çıkmıyor, sesi. Türkiye tarım ürünleri üretici fiyat endeksindeki enflasyon yüzde 150. GÜBRETAŞ'ın yıllarca icra kurulu başkanlığını yaptınız, ne oldu? Gübre fiyatlarında bir eksilme azalma mı var? Yoksa çiftçinin ulaşamadığı bir gübre fiyatı mı var? Ne önlem alıyoruz? Gübre fiyatlarını uygun noktaya çekebilmek için ne önlem alıyoruz? Yem fiyatlarıyla övünüyorsunuz. Türkiye yılda 25 milyon ton yem üretiyor. Ne kadar ithal ham maddeye dayanıyor? 13 milyon ton arkadaşlar. Ürettiğimiz her iki kilogram yemin bir kilogramlık ham madesi dışarıdan geliyor. Buna rağmen arkadaşlar yem sanayinde yaşanan olumlu gelişmelerden bahsediyorlar, hayret ediyorum. Çiftçi hayvanının önüne koyduğu yemin fiyatına inanamıyor. Çiftçi hayvanının önüne yem koyamıyor." (ANKA)