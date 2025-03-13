Komisyonda emekli ikramiyesi gerginliği! CHP’liler artışı ‘sadaka’ diye tepki gösterdi

Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti tarafından Meclis’e sunulan, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifini görüşmek üzere Komisyon Başkanı Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı.

Emekli ikramiyesi görüşmeleri gergin başladı

Değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri protestoyla başladı. Komisyon görüşmelere ‘gergin’ başlarken ana muhalefet partisi milletvekilleri ellerinde dövizlerle geldiler. Dövizlerde ‘sadaka’ ibareleri ve gıda fiyatları dikkat çekti. CHP’li milletvekilleri masalarına koydukları dövizlerle ikramiye artışının az olmasını protesto etti.

CHP'li milletvekilleri masalarına koydukları "1 kg baklava 750 lira", "Emeklinin hakkı fitre değil", "Zam bin lira, bozdur bozdur harca" yazılı dövizlerle emekli bayram ikramiyesinin düşük miktarda artışına tepki gösterdi.

AK Partililere 'sadaka' tepkisi

CHP Milletvekili Veli Ağbaba da elinde market sepetiyle gelirken 1000 lira ile neler alınabileceğini gösterdi. Elinde, yağ, çay ve tavuktan oluşan market sepetini dikkat çekerken, AK Partililere ‘sadaka veriyorsunuz’ diye tepki gösterdi.

"Pazara çıksalar terlikle kovalarlar"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bin liralık artışla sadece iki litre yağ, bir paket tavuk, salça ve bir paket alınabildiğini belirterek, "Bunların enflasyondan haberi yok. Bu sepeti teklif sahiplerine getirdim. Pazara gitmedikleri için haberleri yoktur. Memleketin geldiği hale bakın. Birileri zenginleştikçe emekliler fakirleşmeye devam ediyor. Bu teklif sahiplerini pazara çıksalar amcalar, teyzeler terlikle kovalarlar" dedi.

"Pazara gitmedikleri için haberleri yok"

Ağbaba, bin liralık artışla sadece iki litre yağ, bir paket tavuk, salça ve bir paket alınabildiğini belirterek, "Bunların enflasyondan haberi yok. Bu sepeti teklif sahiplerine getirdim. Pazara gitmedikleri için haberleri yoktur. Memleketin geldiği hale bakın" dedi.

"Verilen ikramiye ile bir akşam iftar yemeğine gidilebiliyor"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Verdikleri ikramiye farkı ile yani bin lira ile Ankara'da bir kişi bir akşam iftar yemeğine gidebiliyor" diye konuştu.

"Bayram ikramiyeleri en az asgari ücret olmalı"

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli de "Emeklilerin sorunları katlanarak devam ederken bayram ikramiyesinin bir nebze de olsa sorun çözecek bir miktar olması gerekiyordu. Hiç değilse emekliler aileleriyle hoş bir bayram geçirecekken ortaya çıkan sonuç bu. İktidarın emekliye, işçiye, memura, çiftçiye reva gördüklerini gösteriyor bize. Bize göre bayram ikramiyeleri en azından asgari ücret olmalı" ifadelerini kullandı.

CHP'li Ağbaba'dan Mehmet Muş'a: Bu hafta eve gitmeyin

CHP'li Ağbaba, Komisyon Başkanı Mehmet Muş'a, "Sizin de aileniz emeklidir. Babanıza sorsanız o bile kızar size. Bu hafta eve gitmeyin anneniz babanız sizi döver" dedi.

"Biz pazara gidiyoruz merak etmeyin"

Teklif sahibi AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy ise "Biz pazara gidiyoruz merak etmeyin" karşılığını verdi.

Torba Yasa içinde görüşülüyor

Emeklinin bayram ikramiyesi Torba Yasa içinde görüşülüyor. Teklifin 8. Maddesinde ikramiye artışı yer alıyor. AK Parti, teklifi geçen hafta TBMM’ye sunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla kesinleşecek

Emeklilere bayram ikramiyesi Torba Kanunla yüzde 33’lük artışla 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldı. 24 -28 Mart tarihleri arasında bu ödemelerin yapılması bekleniyor. Komisyon görüşmelerinin tamamlanmasının ardından ikramiyenin TBMM Genel Kurulu’ndan geçmesi gerekiyor. Zamlı bayram ikramiyesinin daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından hesaplara yatırılması bekleniyor.