Komisyondan İmralı kararı çıkacak mı?

Terörsüz Türkiye hedefinde Meclis’te kurulan, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 21 Kasım Cuma günü toplanarak, bundan sonra atılacak adımlar konusunda yol haritasını belirleyecek.

Toplantının ilk gündem maddesinin bir heyetin İmralı’ya gidip gitmeyeceği olacak. Komisyonda İmralı’ya gitme konusu oylanacak ve nitelikli çoğunluk aranacak. Oylama sonunda gitme yönünde karar çıkarsa, komisyonda temsil edilen ve grupları olan partilerden temsili isimlerin belirlenmesi gündeme gelecek. Gidecek heyetin belirlenmesinin ardından birkaç gün içinde de İmralı’ya gidilmesinin planlanacağı konuşuluyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup toplantısında İmralı ziyareti için “ayak sürümenin” doğru olmadığını belirterek, “Kimse gitmezse 3 arkadaşımı alır İmralı’ya ben giderim” çıkışını yaptı. Bu açıklama sonrası kulisler hareketlendi. AK Parti İmralı konusunda kararı komisyonun takdirine bırakıyor. CHP ise hala bu konuda net bir tavır göstermedi.

MHP ve DEM üyeleri, “karar Cuma günü alınsın, heyet cumartesi gitsin” görüşünde. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yaptığı açıklamada, konuyu bugün komisyonda bulunan üyeleri ile değerlendirecek. AK Parti, MHP, DEM, EMEK ve TİP temsilcileri de İmralı konusunda artık net. CHP’nin ise kararı bugün ya da Cuma günü komisyon toplantısında belli olacak. İmralı sorunun Cuma günü çözüleceği görüşleri dile getiriliyor.

51 üyeli komisyonda üyelerin en az beşte üçünün, yani 31’inin İmralı ziyaretine evet demesi gerekiyor. YRP’nin yanı sıra Cumhur İttifakı’nda yer alan HÜDAPAR ve DSP’de İmralı’ya gidilmesine karşı çıkıyor. CHP’nin çekimser kalması halinde bile AKP, MHP, DEM, TİP ve EMEP’in evet oyu vermesi, İmralı ziyareti için gerekli çoğunluğa ulaşılmasını sağlıyor. Yeniyol Grubu’nu oluşturan SP, Gelecek ve Deva Partilerinin de İmralı ziyaretine onay vermesi bekleniyor.

Rapor aşaması görüşülecek

Toplantıda ayrıca süreçle ilgili atılacak yasal ve demokratik adımlarla ilgili yol haritası da belirlenecek. Edinilen bilgilere göre; komisyonda temsil edilen partilere 15 gün süre verilerek süreçle ilgili görüş ve önerileri istenecek. Ardından oluşacak bir alt komisyonda ise partilerin öneri ve görüşlerinin tek bir metinde rapor haline getirilerek, Genel Kurul’a sunulması sağlanacak.