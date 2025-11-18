  1. Ekonomim
Komisyonun İmralı kararı sonrası CHP'den ilk hamle

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, süreç komisyonunun İmralı oylaması yapacağı kararının ardından partisinin milletvekilleri ile perşembe günü toplantı yapacaklarını açıkladı.

 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun cuma günü yapacağı toplantıya ilişkin sorusu üzerine Özel, "Komisyondaki görevli arkadaşlarımızla perşembe günü toplantı yapacağız." yanıtını verdi.

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun cuma günü İmralı oylamasıyla toplanacağını açıklamıştı.

