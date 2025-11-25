Komisyonun İmralı ziyaretinde neler konuşuldu? DEM Parti'den ilk açıklama geldi

Tülay Hatimoğulları, İmralı ziyaretiyle ilgili soruya yanıt verdi. Hatimoğulları, “Görüşme olumlu geçti. Konuya dair detaylı açıklamayı yarın Komisyon toplantısının ardından Komisyon Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş yapacak” ifadelerini kullandı.

Hatimoğulları, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu görüşme Türkiye’nin barış ve demokrasi sürecine odaklanan yapıcı, kapsayıcı, umut verici bir niteliğe sahip olmuştur. Türkiye’nin uzun süredir beklediği barış ve kardeşlik kapısını aralayan tarihi bir adım oldu. Bu görüşme sadece bir dinleme ve temas değil, halkların ortak geleceğini şekillendirecek bir diyalog köprüsüne dönüşmelidir."

Neler konuşuldu?

Görüşmenin içeriğine dair detayların Meclis Başkanı ve komisyon tarafından paylaşılacağını ifade eden Hatimoğulları, bölgesel sorunlara değinildiğini açıkladı.

Hatimoğullar, süreç için siyasi düzenlemelerin de Öcalan ile birlikte değerlendirildiğini söyledi.

"Komisyon değerlendirmeleri önemli perspektif sunuyor"

Hatimoğlu, "Görüşmenin içeriğine dair şüphesiz Meclis Başkanı ve Komisyon gerekli paylaşımları yapacaktır. Ancak Öcalan, Türk-Kürt ittifakının ve bütün halkların ortak yaşam zemininin güçlenmesi için, çatışmasızlığın kalıcılaşabilmesi için, demokratik çözüm iradesinin bir kez daha net bir biçimde ortaya konması için bir tavır sergilediğini biliyoruz, bundan hiç şüphemiz yok.

Komisyonun Öcalan’la gerçekleştirdiği görüşmede Suriye sorununun çözümüne ışık tutacak önemli değerlendirmeler yapılmıştır. Kuzeydoğu Suriye özelinde ve Suriye’nin bütünü açısından çözüm sürecinin anahtarı olabilecek bir perspektifi ortaya koymuştur. Bu görüşmede barışın sağlanması, komisyonun hukuki ve siyasi düzenlemeler üzerindeki çalışmalarını destekleyecek mahiyette değerlendirmeler yapmıştır." dedi

