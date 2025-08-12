Komisyonun üçüncü toplantısı bugün: Boş koltuklar AK Parti, CHP ve DEM Parti’ye gitti

TBMM’de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün üçüncü kez toplanacak. Komisyonun ilk toplantısı geçtiğimiz hafta yapılmış, toplantı basına açık başlamıştı. Ancak komisyonun çalışma usul ve esaslarının belirlendiği oturumda, özellikle gizlilik maddesi tartışma yaratmıştı. Taslak metnindeki 6. madde, yasa teklifi hazırlanmasına ilişkin ifadeler çıkarılarak oy birliğiyle kabul edilmişti.

İkinci toplantı ise ilkinden farklı olarak tamamen kapalı kapılar ardında yapıldı. Bu oturumun tutanaklarının 10 yıl boyunca komisyon üyeleri dahi kimseye verilmeyeceğine karar verildi. Toplantının yine yüksek güvenlik önlemleri altında yapılması bekleniyor.

İYİ Parti’nin üye vermediği için 48’e düşen komisyon üye sayısı yeniden 51 oldu.

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve DEM İstanbul Milletvekili Celal Fırat, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun yeni üyeleri oldu.