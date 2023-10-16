Komoros bayraklı kargo gemisi Maltepe açıklarında karaya oturdu

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, kargo gemisini kurtarmak için römorkör, kurtarma uzmanı, kılavuz kaptan, balık adam ekibi ve KEGM-3 botunun olay yerine ivedilikle yönlendirildiğini bildirdi.

Komoros bayraklı "Hesen M" isimli genel kargo gemisi, Maltepe açıklarında İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapmaya hazırlandığı sırada karaya oturdu.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin 106,4 metre uzunluğundaki boş gemiye müdahale etmek için olay yerine sevk edildiği belirtilerek, ilk belirlemelere göre geminin herhangi bir çevre kirliliğine sebep olmadığının saptandığı kaydedildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından da konuya ilişkin açıklama yapıldı.

"Hesen M" isimli genel kargo gemisinin Yalova'dan Ukrayna’ya seyir halindeyken Maltepe Dilek Kayalıkları mevkisinde karaya oturduğu aktarılan açıklamada, "Gemi için Şark römorkörü, kurtarma uzmanı, kılavuz kaptan, balık adam ekibi ve KEGM-3 botu olay yerine ivedilikle yönlendirildi." ifadelerine yer verildi.