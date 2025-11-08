Komşusunun balkonuna halı silkeledi! Cezası şoke etti

Dairenin kararına göre Malatya'da yaşayan bir kişi, balkonuna çöp atan ve halı silkeleyen komşusundan bunu yapmamasını istedi.

Uyarılara rağmen eylemlerine devam eden kişi hakkında şikayet üzerine "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan dava açıldı.

Malatya 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Kişinin bu eylemleriyle komşusunu rahatsız ettiği kanaatine varan mahkeme, sanığı "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan 3 ay hapis cezasına mahkum etti.

Temyiz üzerine dosyaya bakan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını onadı.

Dairenin kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı belirtilerek, sanık hakkındaki mahkumiyet kararında hukuka aykırılık görülmediği vurgulandı.