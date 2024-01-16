'Komünist Başkan'ın Kadıköy'den adaylığı kesinleşti

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun İstanbul'un Kadıköy ilçesinde aday gösterilmesi kesinleşti.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu'nun (SMF) yayımladığı ortak basın açıklamasında “Kadıköy’ü ranta kapatıp, halka açacağız” denildi.

Açıklamada özetle şöyle denildi:

"31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler sonuçları itibarıyla; düzen partileri arasında ya da kendi içlerinde kent rantının nasıl yönetileceği ve kimler tarafından paylaşılacağı üzerinden şekillenmektedir.

Halkın yerel yönetimlere oy kullanmak dışında her biçimdeki katılımını dışlayan, alt yapı ve üst yapı hizmetlerinin yerine getirilmesi, emekçilerin hakları, barınma, ulaşım, eğitim, kültür ve sanat alanları başta olmak üzere toplumun mutluluğunu, sağlık ve refahını merkeze koymak yerine, belediyeleri bir şirket gibi görüp kâr ve rant odaklı bir kurum olarak kurgulayan bu anlayışı değiştirmek zorundayız.

Komünist esaslara dayalı halkçı belediyecilik mümkündür. On yıl önce Ovacık’ta, daha sonra Dersim-Tunceli merkezde başarıyla yürütülen yerel ittifak modeli bunun son örneği olmuştur. 2014 yılında Ovacık’ta Ovacık Demokratik Halk Dayanışması adayı olarak TKP listesinden seçime girerek kazanan Fatih Mehmet Maçoğlu, 2019’da aynı başarıyı Dersim merkezde Dersim Demokratik Halk Dayanışması adayı olarak yinelemiş, halkımız Türkiye’nin her yerinde büyük bir heyecanla ve “Komünist Başkan” yakıştırmasıyla bu başarıyı olumlamıştır.

Kadıköy'de yeni bir dönem başlayacak

Kadıköy, emekçilerin, bilim, sanat, kültür kurumlarının, kadın, ekoloji ve siyaset çevrelerinin bir arada yaşadığı birikimli bir yaşam alanıdır. Kadıköy aynı zamanda 81 ilden insanın bir arada yaşadığı çağdaş kimliği ile ön plana çıkmış yerellerden biridir. Kadıköy halkı bu birikimi ile savunduğumuz programı uygulayabilecek potansiyele sahiptir. Kadıköy’ün bu rolü üstleneceğine ve yerel yönetimlerde yeni bir dönemin başlatılmasında rol oynayacağına inanıyoruz.

Fatih Mehmet Maçoğlu’nun adaylığını destekleyen ve değerlendirme aşamasında olan siyasi parti ve kurumlarla görüşmeler devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde Kadıköy Halk Dayanışması ittifakının tüm bileşenleriyle yerel seçim çalışmamızı başlatacağız.

Kadıköy’de güçlü bir halk ittifakı ve işbirliği ile komünist esaslara dayalı halkçı belediyeciliğin en ileri örneklerinden birini hep birlikte yaratacağız.

Kadıköy’ü ranta kapatıp, halka açacağız."