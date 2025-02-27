Komutanlar Özgür Özel’e dava açıyor! MSB kaynakları: Tüm yasal haklar kullanılacaktır

Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki komutanlar Özgür Özel’e dava açıyor! MSB kaynaklarından yapılan açıklamada "Komutanlara yönelik sözler kabul edilemez" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

MSB kaynakları, düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Bakanlık kaynakları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tepki çeken açıklamaları sonrasında kuvvet komutanlarının suç duyurusunda bulunup bulunmayacağına dair sorular üzerine şunları söyledi:

"Tüm yasal haklar kullanılacaktır"

"Kuvvet Komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Milli Savunma Bakanlığımızı hedef alan açıklamalar kabul edilemez. Tüm yasal haklar kullanılacaktır."

"Gelişmeleri yakından takip ediyoruz"

MSB kaynakları, ABD’nin Dedeağaç'taki askeri varlığını sonlandıracağına dair haberlerle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bakanlığımız, diğer tüm kurumlar ile birlikte eş güdüm içerisinde, ülkemizin çevresinde ve dünyada meydana gelen gelişmeleri takip etmektedir. ABD tarafı da söz konusu iddiaları yalanlamıştır. Ayrıca ABD’den yapılan açıklamalarda Dedeağaç’ın bir askeri üs olmadığı, ABD’nin karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde bir askeri üs olarak değil, personel ve ekipman taşımak için bir merkez olarak kullandığı hatırlatıldı."

"Suriye'de hiçbir terör örgütüne yer yoktur"

Bakanlık kaynakları, Suriye’deki son duruma ilişkin sorular üzerine şu değerlendirmeleri yaptı:

“Komşumuz Suriye’de kalıcı bir güvenlik ve istikrarın sağlanabilmesi için, Suriye’nin savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız, yeni yönetimle yakın iş birliği ve koordinasyon içinde sürdürülmektedir. Bu kapsamda; 4 Şubat’ta Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyetin ülkemizi ziyareti iki ülke arasındaki ilişkilere yeni ve önemli bir boyut kazandırmıştır. Egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklediğimiz Suriye’de PKK/PYD/YPG/SDG ve DEAŞ başta olmak üzere hiçbir terör örgütüne yer yoktur. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir. Askeri Ataşe görevlendirilmesine yönelik çalışmalar tamamlanmış en kısa zamanda görev yerine katılması sağlanacaktır. Önümüzdeki süreçte ikili askeri ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında bakanlığımızdan teknik bir heyetin Suriye’ye gitmesi planlanmaktadır.”