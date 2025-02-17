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Türkiye'de en fazla taraftarı olan takım hangisi?

KONDA’nın Ekim 2024’te gerçekleştirdiği "Hayat Tarzları Araştırması"na göre Galatasaray yüzde 36 ile en fazla tutulan takım oldu. Fenerbahçe ise yüzde 30 ile ikinci sırada. Beşiktaş taraftarlarının oranı ise yüzde 22’den yüzde 20’ye geriledi.

Haber Merkezi
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Türkiye'de en fazla taraftarı olan takım hangisi?
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KONDA’nın Ekim 2024’te gerçekleştirdiği "Hayat Tarzları Araştırması"na göre Türkiye’deki futbol taraftarlarının takımlara göre dağılımında dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Araştırma, 6137 kişinin katılımıyla hazırlandı ve 2017 verileriyle karşılaştırılarak sunuldu. Araştırmada 2017'de de olduğu gibi en fazla taraftarı olan takım Galatasaray çıktı.

Galatasaray liderliğini korudu

Araştırma sonuçlarına göre Galatasaray taraftarlarının oranı 2024 yılında yüzde 36’ya yükseldi. 2017’de yüzde 35 olan bu oranla Galatasaray, Türkiye’nin en çok taraftara sahip kulübü olma unvanını sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin oranı aynı kaldı

Fenerbahçe, taraftar oranında değişiklik göstermedi. 2017’de olduğu gibi 2024’te de yüzde 30 oranıyla listenin ikinci sırasında yer aldı.

Beşiktaş'ta düşüş

Beşiktaş taraftarlarının oranı ise yüzde 22’den yüzde 20’ye geriledi. Siyah-beyazlı kulüp, bu düşüşe rağmen Türkiye’nin en çok taraftarı bulunan üçüncü takımı olmayı sürdürüyor.

Trabzonspor ve diğerleri

Trabzonspor’un taraftar oranı sabit kalarak yüzde 4 olarak ölçüldü. Diğer takımları destekleyenlerin oranı ise yüzde 9’dan yüzde 10’a yükselerek hafif bir artış gösterdi.

Bu veriler, Türkiye’deki futbol taraftarlığının yıllar içinde büyük ölçüde değişmediğini ancak küçük dalgalanmalar yaşandığını ortaya koyuyor. Galatasaray ve Fenerbahçe zirvedeki yerlerini korurken, Beşiktaş’ın oranında düşüş dikkat çekiyor.

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