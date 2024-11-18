Kongrede adaylığı düşürülen İlay Aksoy'dan istifa açıklaması

Demokrat Parti'nin (DP) "söz yeniden milletin" sloganıyla düzenlediği 15'inci Olağan Kongresi'nde mevcut genel başkan Gültekin Uysal, 765 oyla yeniden seçildi.

Aksoy'un adaylığı kabul edilmedi

DP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve DP İzmir Milletvekili Salih Uzun'un birkaç gün önce katılmayacaklarını açıkladığı kongrede, gergin anlar yaşandı. Divan Başkanı, Genel Başkan adaylığı için İlay Aksoy adına toplanan imzalardan bazılarının imza atan delegelerce geri çekildiğini, bazı imzaların ise geçersiz sayıldığını açıkladı.

Aksoy: Siz bugün kendi partinize darbe yaptınız

Adaylığı kabul edilmeyen İlay Aksoy, "Siz bugün kendi partinize darbe yaptınız. Bu kadar insanın iradesine ipotek koydunuz. Sizin AK Parti'den hiçbir farkınız yok. Siz darbe yaptınız, bu parti böyle değil. Yazıklar olsun" diye tepki gösterdi.

Yaşanan tartışmanın ardından yapılan seçimde, 1208 delegeden 778 delege oy kullandı. 765 oy alan Gültekin Uysal, yeniden genel başkanlığa seçildi. 13 delegenin oyu ise geçersiz sayıldı.

Aksoy: 11 delegenin imzası baskıyla geri çektirildi

Kongredeki tartışmalarla ilgili aradığımız İlay Aksoy, aday olamaması gibi bir durum olmadığı, adaylık için 50 imza gerektiğini kendisinin ise 60 delegeden imza aldığını belirtti.

11 delegenin imzasının "zorla ve baskıyla geri çektirilmesiyle" kendi imza sayısının 49'a düşürüldüğünü belirten Aksoy; delegelerinin imzalarını Gültekin Uysal'ın ve Demokrat Parti İzmir milletvekili Haydar Altıntaş'ın baskısıyla geri çektiklerini söyledi.

Aksoy, Altıntaş'la kongrede tartıştığı görüntüleri de paylaştı. Videoda Altıntaş'ın, "Bizim delegelerimiz size imza vermeyecekti, ama bizim arkadaşımızın bir tanesi hepsini buraya imza atılacak diye kandırmış" dediği görülüyor.

Aksoy: İstifa etmeyeceğim

Karar'a konuşan Aksoy, Enginyurt ve Uysal'ın istifa edip etmeyeceğini bilmediğini, fakat kendisinin istifa etmeyeceğini söyledi."Burası benim partim, istifa etmemi gerektirecek bir durum yok" diyen Aksoy, Uysal yönetiminin "60 tane kendi yazdığı delegeden ve bir kadından korktuğunu", bugünkü olayların da bunun neticesi olduğunu söyledi.