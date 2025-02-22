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Kongre öncesi kulisler hareketlendi: 2 bakanın görevden alınacağı iddia edildi

AK Parti, 8. Olağan Kongresi ile parti yönetiminde kapsamlı değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Kongreyle birlikte kabinede de bazı bakanların görevden alınabileceği kulislerde hareketliliğe neden oldu. Gelen bilgilere göre Erdoğan’ın iki bakana teşekkür ettiği iddia edildi.

Haber Merkezi
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Kongre öncesi kulisler hareketlendi: 2 bakanın görevden alınacağı iddia edildi
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AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi ile parti yönetiminde kapsamlı değişikliklere imza atmaya hazırlanıyor. İl ve ilçe kongrelerini tamamlayan parti, teşkilatlarda yüzde 50'ye yakın bir yenileme yaparken, MKYK'de önemli değişiklikler bekleniyor.

Büyük kongre yarın yapılacak

Ankara'da 23 Şubat Pazar günü düzenlenecek olan kongreye, 13 ülkeden 16 siyasi partinin 31 temsilcisi katılım sağlayacak.

Ayrıca, Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, Hollanda, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Almanya, Belçika, Çekya, Avusturya, Macaristan, Norveç, İrlanda ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 62 büyükelçi ile 34 misyon temsilcisi de kongrede hazır bulunacak. 

Kulisler hareketlendi, 2 bakanın adı geçiyor

Parti yönetimindeki değişimden kabine de nasibini alacak. Değişikliklerin bakanlara yansıyacağı iddiaları kulislerde hareketliliğe neden oldu. AK Parti'ye yakın kaynaklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlarla görüşerek teşekkür ettiğini öne sürdü.

TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Erdoğan'ın yakın zamanda kabine değişikliğini açıklayabileceğini belirterek, "Görevden alınacak bakanlara teşekkür edildiği konuşuluyor. Ancak hangi bakanların değişeceği henüz netleşmiş değil. Ticaret ve Aile Bakanlıklarının adı öne çıkıyor ama kesin bir bilgi yok" ifadelerini kullandı. Atik'in bu iddiası sonrası gözler dün gece Resmi Gazete'ye çevrildi. Ancak Erdoğan'ın henüz bir görev değişikliğinin altına imzasını atmadığı görüldü. Bunun üzerine gözler yeniden 23 Şubat Pazar Büyük Kongre gününe çevrildi.

Kongre öncesi çarpıcı açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongre öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılına emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah'ın izniyle yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak... AK Parti'mizin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız. Adında AK Işığında İstikbal" ifadelerini kullandı.

'Cumhurbaşkanımızın takdiri'

Kabine değişikliği konusunda ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Kabine değişikliği Cumhurbaşkanımızın takdiri. Nasıl bir enerjiyi üreteceğini hep birlikte göreceğiz. Halihazırda çok güçlü bir hükümetimiz var. Dolayısıyla oradaki takdir Genel Başkan'ımızda" şeklinde konuştu.

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