Konkordato kervanına ünlü isim de katıldı!

Merve YİĞİTCAN

Buna göre Rüstem Çetinkaya kendisi ve Afyon merkezli şirketleri Temmer Mermer ile Temmer Eksport için konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme başvuruyu inceleyerek 3 aylık süreyle konkordato geçici mühlet kararı verdi. Yanı sıra Rüstem Çetinkaya’nın kardeşi Hakan Çetinkaya’ya ve maden şirketi Natura Mermer’e de başvuruları sonrası 3 aylık konkordato geçici mühlet kararı verildi.

Kara para iddiaları gündeme gelmişti

Hatırlanacağı üzere, İstanbul merkezli 9 ilde cezaevinde bulunan uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya'nın elebaşılığını yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik 20 Şubat'ta “KAFES-44" operasyonları düzenlenmiş, bu kapsamda oğulları Rüstem ve Hakan Çetinkaya’nın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 4'ü cezaevinde bulunan 43 şüpheliden 23'ünün tutuklanmasına karar verilmişti. Ürfi Çetinkaya'nın oğlu Hakan Çetinkaya adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kardeşi Rüstem Çetinkaya kara para aklama suçlamasıyla nedeniyle tutuklu yargılanıyor.