Konser incelemesi başlatılmıştı! Beykoz Belediyesi ödenen ücretleri açıkladı

Beykoz Belediyesinin 3 konser organizasyonuna 20 milyon TL ödenmesi iddiası ve Beykoz 1908 AŞ'nin Tuzlaspor'un haklarını satın alarak Beykoz Anadolu Spor AŞ adıyla TFF 2. Lig'de oynama sürecinde usulsüz harcama yapıldığı iddialarına ilişkin, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

Başkan Köseler'den açıklama

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine İçişleri Bakanlığı’ndan müfettiş görevlendirilmesine ilişkin Halk TV canlı yayınında açıklama yaptı. Köseler, basın ve sosyal medyada yapılan algılardan Beykoz Belediyesi’nin de nasibini aldığını söyledi.

"3 konser için 2 milyon 765 bin lira sanatçı ödemesi yapıldı"

Konser konusunda belediyenin 19 milyon ödeme yapıldığı iddialarının asılsız olduğunu belirten Alaattin Köseler, “Gökhan Tepe için 1 milyon 382 bin 500 lira, Yonca Lodi için 1 milyon 382 bin 500 lira toplam 2 milyon 765 bin lira olarak ödemeler gerçekleşti. İhale 145 kalemden oluşmaktadır. Beykoz Belediyesi bu süreçte doğrudan ve dolaylı olarak dahil değildir. Bu güne kadar sadece sanatçı ödemesi olarak 2 milyon 765 bin lira ödeme yaptık.” dedi.

"Hiç kimse ekap’a girip bakma zahmetinde bile bulunmamışlardır"

Kültürel etkinlikler üzerinden kalemşörlük yapanlara ve havuz medyasına seslendiğini ifade eden Köseler, “Hiç kimse ekap’a girip bakma zahmetinde bile bulunmamışlardır. Kamuoyuna Beykoz Belediyesi olarak açık olduğumuzu belirtmek istiyorum. Beykoz halkına hizmet ederken görevimizi yasal çerçevede yapacağımızı hatırlatıyorum. Bu iddiaları yapan yerel medya ve ulusal medya kurumlarıyla yargı önünde hesaplaşacağız.” diye konuştu.