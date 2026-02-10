Konseri yasaklanan Slaughter to Prevail'den açıklama: Şeytani propaganda yaptığımızı söylediler

Beşiktaş Kaymakamlığı, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde 10 ve 11 Şubat’ta düzenlenecek Slaughter To Prevail ve Behemoth konserlerini “toplumsal değerlerle bağdaşmadığı” gerekçesiyle iptal etti. Kaymakamlık, Zorlu PSM ve Zorlu Center’daki tüm konser, festival ve etkinlikleri 10-11 Şubat tarihleri arasında yasakladı.

Slaughter to Prevail: Şeytani propaganda yaptığımızı söylediler

İptal kararının ardından Slaughter to Prevail’in vokalisti Alex Terrible, yayımladığı kısa videoda söz konusu iddiaları reddederek, “Türkiye konserinin iptal edildiği haberini aldım. Seçilmiş hükümete baskı uygulayan İslami bir grubun, şeytani propaganda yaptığımızı iddia ettiğini öğrendik; bu kesinlikle doğru değil. Ben Tanrı’ya inanıyorum. Gitaristimiz Jack sahnede göğsünde Ortodoks haçıyla performans sergiliyor. Ancak Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı yapabileceğimiz bir şey yok. Saygıyla belirtmek isterim ki ne yapacağımı bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Aynı gerekçelerle Behemoth’un yarın aynı mekânda vereceği konser de iptal edildi.

Her iki etkinliğin duyurusu Zorlu PSM’nin etkinlik takviminden ve internet sitesinden kaldırıldı. Behemoth, en son 2019 yılında İstanbul’da Volkswagen Arena’da konser vermişti.