Konsolosluktaki çatışma | Polislere yönelik alaycı ifade kullanan 8 kişi gözaltında

İstanbul Levent'te meydana gelen terör saldırısı ve polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı sırasında, çevredeki bir plazada çalışan kişilerin polislerle alay ederek çektiği ve infiale yol açan görüntüler ile ilgili başlatılan soruşturmada 8 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 7'si kadın 8 şüpheli sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.