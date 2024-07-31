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Konteyner kentte 6 milyon liralık kaçak altın yakalandı

Malatya’da Suriye’den getirildiği belirlenen piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan kaçak altın ele geçirildi. Şüpheli kişinin ikamet ettiği konteyner kentte arama yapan ekipler, 417 adet çeşitli ebatlarda 2.897 gram 21 ayar altın, satışlarda elde edildiği değerlendirilen 128 bin 800 TL, 1 adet para sayma makinesi, 1 adet Hassas terazi, 1 adet bilezik ölçme aleti, 1 adet yüzük ölçme aleti ele geçirdi.

Haber Merkezi
İHA
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Konteyner kentte 6 milyon liralık kaçak altın yakalandı
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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde Suriye’den getirildiği belirlenen piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan kaçak altın ele geçirildi. 

Olay, Fatih Mahallesi’nde bulunan bir konteyner kentte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre konteyner kentte bir kişi tarafından vatandaşlara altın satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler konteynerde kaldığı tespit edilen şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şahsın ikamet ettiği konteyner ve eklentilerinde arama yapan ekipler 417 adet çeşitli ebatlarda 2.897 gram 21 ayar altın, satışlarda elde edildiği değerlendirilen 128 bin 800 TL 1 adet para sayma makinesi, 1 adet Hassas terazi, 1 adet bilezik ölçme aleti, 1 adet yüzük ölçme aleti ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemelerin yaklaşık piyasa değerinin 6 milyon olduğu belirlenirken, olayın zanlısı hakkında işlem yapıldı.

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