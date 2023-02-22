Konteyner market hazırlığı

Yener KARADENİZ

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkımın yüksek olduğu bölgelerde oluşturulacak konteyner kentlerin inşa çalışmaları hızla sürerken sosyal alanlar için de hazırlık yapılıyor. Kalıcı barınma alanlarına geçiş sürecinde daha çok OSB’lere yakın alanlarda konumlandırılması planlanan ve en az 1 yıl kullanılması beklenen konteyner kentlerde vatandaşların sosyal hayatlarına sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için sosyal alanlara perakende satış noktaları da ekleniyor. Sektör temsilcilerinden aldığımız bilgiye göre restorandan markete kadar gezici ya da sabit mekanlar için hazırlıklar yapılıyor. Bölgede yıkılan market sayısının 700’ü aşması nedeniyle ihtiyacın daha da ivedilik kazandığı belirtiliyor.

Perakendeciler desteğe hazır

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Alp Önder Özpamukçu, konteyner kentler içinde restoran ve market gibi küçük de olsa insanların ihtiyacını karşılayabileceği satış noktalarının açılacağını söyledi. Özpamukçu, “Şu an netleşen bir şey yok ama konuşuluyor. Biz de o konuda nasıl yardımcı olabiliriz diye kendi aramızda konuştuk ama şu anda bize gelen net bir şey yok. Zaten bu konular yeni netleşiyor. Netice itibari ile bölgede açılabilen mağazalar açıldı, açılamayanlar için de duruma göre değerlendirmeler yapılacak” dedi.

Normal hayata geçişi hızlandıracak

Öte yandan önümüzdeki günlerde gıda desteklerinin gıda kolisi ve market çekine dönüşmesi için de çalışmalar yapılıyor. Özpamukçu, bu konuda ise şu ifadeleri kullandı: “Orada da Kızılay’ın çalışmaları var ve biz de destek veriyoruz. Market kartının işlerlik kazanması ve vatandaşların kartlar ile kendi alışverişinin yapmasının sağlanması üzerinde çalışılıyor. Halihazırda erzak yardımları devam ediyor. Ama doğrusu bir an önce normal hayata geçişi de sağlayacak şekilde o tür kartlar ile vatandaşların kendi ihtiyaçlarını almasına imkan sağlanması olacaktır.”

Yerel zincirler toplanıyor

Bölgeye ulusal zincirlerin yanında yerel zincirler de önemli oranda destek veriyor. Yerel zincirlerin geçtiğimiz hafta itibari ile bölgeye ilettiği gıda yardımı 200 TIR’ı aştı. Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Biçen, deprem bölgesine gidip yerinde tarama yaptıklarını belirterek gerekli desteği iletme konusunda üzerlerine düşen her türlü desteği verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini söyledi. Konteyner kentlerde oluşturulması beklenen perakende noktaları ile ilgili henüz toplanmadıklarını dile getiren Biçen, “Bu hafta için de toplanıp bu konu ile ilgili de karar vermemiz lazım. AFAD koordinasyonunda yapılacaktır. Bizim de bölgede yerel zincirlerimiz var. Bu hafta netleşir diye tahmin ediyoruz” dedi.

Kullanılamayacak durumda olan market sayısı 700’ü aştı

Ulusal marketler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu 11 şehirdeki mağazalarına yönelik hasar tespit çalışmalarını büyük oranda tamamlayarak KAP’a açıklama yaptı. Marketlerden en fazla tahribat yaşayan BİM ve Şok oldu. İki zincirde kullanılamayacak market sayısı her birinde 250 adet olarak gerçekleşti. Öte yandan BİM’in Malatya’da bulunan deposu da hasar aldığı için bölgedeki lojistik faaliyet geçici olarak diğer bölgelere kaydırıldı. Yine Migros, deprem bölgesindeki 228 mağazasından 66’sının kullanılamaz durumda olduğunu bildirirken Bizim Toptan’ın bir, SEÇ’in 23, Carrefoursa’nın 2 mağazasının hasar gördüğü belirtildi. Sektör temsilcilerinden aldığımız bilgiye göre tahribat yaşayan 150 yerel zincir şubesi ile birlikte bölgede kullanılamayacak duruma gelen market sayısı 700’ü aştı.