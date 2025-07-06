Kontrolden çıkan vinç, park halindeki 23 araca çarptı

Olay, saat 19.00 sıralarında İstanbul’un Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi Seyrek Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaat alanına kurulan ve sabitlenmediği öne sürülen vinç, eğimli sokakta kaymaya başladı.

Yokuş aşağı kontrolden çıkan tonlarca ağırlıktaki vinç, park halindeki çok sayıda aracı önüne katıp sürükledi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri bölgedeki olası risklere karşı tedbir aldı.

Kazayla ilgili yapılan ilk incelemelerde 23 aracın hasar gördüğü, savrulan araçların bir kısmının bir binanın dış cephesine çarparak zarar verdiği öğrenildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Vincin yokuştan kayarak araçlara çarptığı anlar çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.