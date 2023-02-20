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Kontrollü yıkılan hasarlı minare evin üzerine devrildi

Adana'da depremden zarar gören bir caminin minaresi kontrollü olarak yıkılırken bir evin üzerine devrildi. Olayda büyük korku yaşandı.

Haber Merkezi
AA
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Adana'da hasarlı bir minare, kontrollü olarak yıkılırken bir evin üzerine devrildi.

Merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bulunan Aksa Camisi'nin minaresi, depremlerde ağır hasara uğradı. Bunun üzerine minarenin yıkılmasına karar verildi.

Ekiplerin kontrollü gerçekleştirdikleri yıkım sırasında minare üç katlı bir evin üzerine devrildi. Ev kısmi zarar görürken o anlarda çevrede bulunan vatandaşlar büyük korku yaşadı.

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