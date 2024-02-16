Emlakjet CEO'su İdikat: Konut satışındaki düşüş kiraları yüzde 60-70 artıracak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 80 bin 308 oldu. Konut satışlarında İstanbul 13 bin 423 konut satışı ve yüzde 16,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 6 bin 709 konut satışı ve yüzde 8,4 pay ile Ankara, 5 bin 250 konut satışı ve yüzde 6,5 pay ile Antalya izledi.

Emlakjet'in açıkladığı verilere göre ise, Türkiye genelinde ocak ayında konut arayanların yüzde 43'ü kiralık, yüzde 57'si satılık konut aradı. Bir önceki aya göre satılık fiyatlarında radikal bir değişiklik olmazken, kiralarda artış gözlemlendi.

Kiralıkta arz-talep dengesizliği arttı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlakjet Üst Yöneticisi (CEO) Tolga İdikat, başta İstanbul olmak üzere birçok büyükşehirde artan kira fiyatları sebebiyle şehir merkezlerinden şehrin çeperlerine doğru göçün yoğunluk kazandığını ve 2024 yılında da kiraların artış göstereceğini belirtti.

Son 7-8 aydır yaşanan faiz artışları konut alamayan orta gelirli vatandaşların da kiralık piyasasına yönelmesine sebep olduğunu aktaran İdikat, "Uzun vadede artacak olan bu talebe yönelik bir arz sıkıntısı yaşanacağını öngörüyoruz. Buna ek olarak kiralık konutlarda yaşanacak olan arz talep dengesizliği ve bu dengesizliğin yüzde 60 ila yüzde 70 arasında bir fiyat artışına neden olacağını düşünüyoruz" dedi.