Konut vaadiyle 1,4 milyar liralık dolandırıcılık iddiası: 12 gözaltı

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, ev sahibi olma hayali kuran 160 vatandaşı dolandıran şebekeye yönelik soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Konut yapma vaadiyle vatandaşlardan para topladıkları ancak yükümlülüklerini yerine getirmedikleri iddia edilen "Sağlıkçılar Kooperatifi" yetkilileri M.A., T.B, A.O.Ö., B.G., Ö.Ö., G.Ö., M.T.Ç., E.A., S.D., A.B., M.N.B. ve Y.Ç. gözaltına alındı.

160 mağdurdan 1,4 milyar TL

"Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve kooperatif hesaplarındaki paraları kendi hesaplarına aktarmak suretiyle zimmet suçlarını işledikleri" belirtilen şüphelilerin şu ana kadar 160 kişiyi mağdur ettiği, kooperatif hesaplarında bulunan yaklaşık 1 milyar 400 milyon lirayı kendi hesaplarına aktardıkları tespit edildi.

Operasyonda, kooperatiflere ait genel kurul ve karar defterleri, para transferlerine ilişkin belgeler, şirket sözleşmeleri, çok sayıda şirket kaşesi, 300 bin lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.