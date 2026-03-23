Konya-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var
Konya-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine ekipler sevk edildi. İlk belirlemelere göre yaralılar olduğu bildirildi.
Korkunç Kaza, saat 12.30 sıralarında Seydişehir ilçesi Madenli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Antalya’dan Konya yönüne giden 42 ALM 699 plakalı yolcu otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada otobüste bulunan 37 kişiden, 2’si ağır 15 kişi yaralandı.
2 kişinin durumu ağır
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.