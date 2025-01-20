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Konya milletvekili Ünal Karaman İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, partiden istifa ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Konya milletvekili Ünal Karaman İYİ Parti'den istifa etti
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Konya milletvekili Ünal Karaman, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Karaman, istifa kararını sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

“Varlığını, desteğini ve duasını her daim yanımda hissettiğim sevenlerim, bu çetin yolda en büyük güç kaynağım oldu.” diyen Ünal Karaman, “Bu kutsal sorumluluğun bilinciyle, yaptığım değerlendirmeler sonucunda, İYİ Parti üyeliğinden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Bu karar, milletime daha iyi hizmet etme irademin bir gereğidir.” ifadelerini kullandı.

Karaman’ın istifasıyla birlikte İYİ Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı 28’e geriledi.

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