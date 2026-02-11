Konya TOKİ çekilişi ne zaman 2026? TOKİ Konya 500 bin sosyal konut kura ne zaman? soruları araştırılıyor. Konya’da ikamet eden ve TOKİ’nin projesine başvuru yapan çok sayıda vatandaş kura tarihlerini öğrenmeye çalışıyor.

KONYA TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN 2026?

TOKİ’nin açıkladığı 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Konya’da önemli bir konut hamlesi hayata geçiriliyor. Paylaşılan konut dağılım haritasına göre kent genelinde toplam 15 bin 200 sosyal konut inşa edilecek. Proje ile dar ve orta gelirli vatandaşların uygun fiyatlı konuta erişiminin artırılması hedeflenirken, Konya’nın farklı ilçelerinde planlanan konutlarla barınma ihtiyacına kalıcı çözüm sunulması amaçlanıyor.

TOKİ’nin Konya’da inşa edeceği konutlar şöyle:

Konya Merkez: 9.370 konut

Ahırlı: 71 konut

Akören: 94 konut

Akşehir: 500 konut

Altınekin: 157 konut

Beyşehir: 450 konut

Bozkır: 150 konut

Cihanbeyli: 300 konut

Çeltik: 47 konut

Çumra: 200 konut

Derbent: 47 konut

Derebucak: Toplamda 100 konut

Doğanşehir: 150 konut

Emirgazi: 94 konut

Ereğli: 500 konut

Güneysınır: 94 konut

Hadim: 30 konut

Halkapınar: 94 konut

Hüyük: 90 konut

Ilgın: 300 konut

Kadınhanı: 300 konut

Karapınar: 300 konut

Karatay: 100 konut

Kulu: 300 konut

Meram: 200 konut

Sarayönü: 250 konut

Seydişehir: 500 konut

Taşkent: Toplamda 124 konut

Tuzlukçu: 75 konut

Yalıhüyük: 22 konut

Yunak: 94 konut

TOKİ KONYA 500 BİN SOSYAL KONUT KURA NE ZAMAN?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın yürüttüğü 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Konya için kura tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. TOKİ’nin paylaştığı güncel duyurular incelendiğinde, kentte gerçekleştirilecek kura çekimine dair net bir gün ve saat bilgisinin yer almadığı görülüyor. Kurum, proje sürecine ilişkin takvim ve detayları genellikle resmî internet sitesi ile sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaşıyor. Bu nedenle Konya’daki hak sahiplerini yakından ilgilendiren kura tarihinin de ilerleyen günlerde aynı kanallar aracılığıyla duyurulması bekleniyor. Başvuru sürecini tamamlayan vatandaşlar, açıklanacak takvimi merakla bekliyor. Detaylar netleştiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.