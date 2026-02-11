Konya TOKİ çekilişi ne zaman 2026? TOKİ Konya 500 bin sosyal konut kura ne zaman?
Konya TOKİ çekilişi ne zaman 2026? Türkiye’de kendi evinde güvenle yaşamanın hayalini kuran 5 milyonu aşkın vatandaş TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine başvuru yaptı. Konya’da da proje yoğun ilgi gördü ve kayıt yaptıranlar kura tarihlerine odaklandı. Peki TOKİ Konya 500 bin sosyal konut kura ne zaman?
KONYA TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN 2026?
TOKİ’nin açıkladığı 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Konya’da önemli bir konut hamlesi hayata geçiriliyor. Paylaşılan konut dağılım haritasına göre kent genelinde toplam 15 bin 200 sosyal konut inşa edilecek. Proje ile dar ve orta gelirli vatandaşların uygun fiyatlı konuta erişiminin artırılması hedeflenirken, Konya’nın farklı ilçelerinde planlanan konutlarla barınma ihtiyacına kalıcı çözüm sunulması amaçlanıyor.
TOKİ’nin Konya’da inşa edeceği konutlar şöyle:
Konya Merkez: 9.370 konut
Ahırlı: 71 konut
Akören: 94 konut
Akşehir: 500 konut
Altınekin: 157 konut
Beyşehir: 450 konut
Bozkır: 150 konut
Cihanbeyli: 300 konut
Çeltik: 47 konut
Çumra: 200 konut
Derbent: 47 konut
Derebucak: Toplamda 100 konut
Doğanşehir: 150 konut
Emirgazi: 94 konut
Ereğli: 500 konut
Güneysınır: 94 konut
Hadim: 30 konut
Halkapınar: 94 konut
Hüyük: 90 konut
Ilgın: 300 konut
Kadınhanı: 300 konut
Karapınar: 300 konut
Karatay: 100 konut
Kulu: 300 konut
Meram: 200 konut
Sarayönü: 250 konut
Seydişehir: 500 konut
Taşkent: Toplamda 124 konut
Tuzlukçu: 75 konut
Yalıhüyük: 22 konut
Yunak: 94 konut
TOKİ KONYA 500 BİN SOSYAL KONUT KURA NE ZAMAN?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın yürüttüğü 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Konya için kura tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. TOKİ’nin paylaştığı güncel duyurular incelendiğinde, kentte gerçekleştirilecek kura çekimine dair net bir gün ve saat bilgisinin yer almadığı görülüyor. Kurum, proje sürecine ilişkin takvim ve detayları genellikle resmî internet sitesi ile sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaşıyor. Bu nedenle Konya’daki hak sahiplerini yakından ilgilendiren kura tarihinin de ilerleyen günlerde aynı kanallar aracılığıyla duyurulması bekleniyor. Başvuru sürecini tamamlayan vatandaşlar, açıklanacak takvimi merakla bekliyor. Detaylar netleştiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.