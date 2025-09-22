Konya'da 4 büyüklüğünde deprem!
Konya'nın Kulu ilçesinde saat 09.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.03'te, merkez üssü Kulu ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, yerin 9,24 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 22, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Kulu (Konya)
Tarih:2025-09-22
Saat:09:03:35 TSİ
Enlem:39.0725 N
Boylam:33.28694 E
Derinlik:9.24 km
Detay:https://t.co/QYfMUgPNgB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi