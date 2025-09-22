  1. Ekonomim
Konya'da 4 büyüklüğünde deprem!

Konya'nın Kulu ilçesinde saat 09.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.03'te, merkez üssü Kulu ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, yerin 9,24 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

