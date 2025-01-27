  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Konya'da anne, baba ve iki çocuğu evde ölü bulundu
Takip Et

Konya'da anne, baba ve iki çocuğu evde ölü bulundu

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir evde anne, baba ve iki çocuğu ölü olarak bulundu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Konya'da anne, baba ve iki çocuğu evde ölü bulundu
Takip Et

Parsana Mahallesi Murat Sitesi C2 Blok'ta bir daireden silah sesleri duyulması üzerine komşular polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri evde anne, baba ve 2 çocuğu olduğu değerlendirilen 4 kişiyi ölü halde buldu.

Evin 28 yaşındaki erkek çocuğunun anne ve babası ile kardeşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği iddia edildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kartalkaya'daki yangında eşini ve kızını kaybeden Hilmi Altın anlattı: Göz göre göre katliam yapıldıKartalkaya'daki yangında eşini ve kızını kaybeden Hilmi Altın anlattı: Göz göre göre katliam yapıldıGündem

 

Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş açıklaması: Benzerliği yokturÜmit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş açıklaması: Benzerliği yokturGündem

 

Gündem
Halk TV ve Barış Pehlivan hakkında soruşturma başlatıldı
Halk TV ve Barış Pehlivan hakkında soruşturma başlatıldı
Naci Görür "stres biriktiriyor" diyerek o bölgeyi uyardı: Ayrıntılı incelenmesi gerekir
Naci Görür "stres biriktiriyor" diyerek o bölgeyi uyardı: Ayrıntılı incelenmesi gerekir
Silivri Kaymakamlığı'ndan Ümit Özdağ yasağı
Silivri Kaymakamlığı'ndan Ümit Özdağ yasağı
Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı Gerapetritis'le görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı Gerapetritis'le görüştü
Konya'da çöken binayla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
Konya'da çöken binayla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
Kartalkaya'daki yangında eşini ve kızını kaybeden Hilmi Altın anlattı: Göz göre göre katliam yapıldı
Kartalkaya'daki yangında eşini ve kızını kaybeden Hilmi Altın yaşadıklarını anlattı