Konya'da anne, baba ve iki çocuğu evde ölü bulundu
Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir evde anne, baba ve iki çocuğu ölü olarak bulundu.
Parsana Mahallesi Murat Sitesi C2 Blok'ta bir daireden silah sesleri duyulması üzerine komşular polise ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen polis ekipleri evde anne, baba ve 2 çocuğu olduğu değerlendirilen 4 kişiyi ölü halde buldu.
Evin 28 yaşındaki erkek çocuğunun anne ve babası ile kardeşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği iddia edildi.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.