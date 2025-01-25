Konya'da bina çöktü: 3 kişi sağ kurtarıldı, 2 kişi enkaz altında! 4 kişi gözaltına alındı (Video)

Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde bir binanın çöktüğünü görenler ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Binada birileri olabileceği bilgisi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

5 kişiden 3'ü sağ olarak kurtarıldı

Çöken binanın enkazından yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından 2 kişi, çalışmaların 7. saatinde ise 1 kişi daha sağ olarak kurtarıldı.

Binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan çevrede toplananlara "sessiz olun" uyarısı yapılıyor.

4 şüpheliye gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla olayda sorumluluğu olduğu iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Uzman bilirkişi heyeti ile cumhuriyet savcıları eşliğinde olay yerinde detaylı inceleme ve araştırma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Bakan Yerlikaya: Hayati tehlikeleri görünmüyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çöken binanın enkazından üçüncü kişinin de sağ çıkarılması üzerine, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurtarılan 17 yaşındaki gencin bilincinin açık olduğunu belirtti.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayan Yerlikaya, "Arkadaşlarımız ilk muayenesinde güzel şeyler söylediler. Çok mutluyuz. Diğer iki cana ulaşmak için de şu anda yoğun gayret gösteriyoruz. Durmuyoruz. Onlara da ulaşıncaya kadar durmayacağız. Değerli Hocam (İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç), daha önce kurtarılan iki canla ilgili çok güzel haberler verdi." dedi.

"Hayati tehlikeleri görünmüyor"

Bir gazetecinin kurtarılan vatandaşların uyruğuyla ilgili sorusu üzerine Yerlikaya, "Netleşti. Enkaz altında kalanların 5’i de Suriyeli. Şu anda daha detay istiyorsunuz ama haklısınız. Birazdan, şöyle 1 saat içerisinde arkadaşlarımız, Valimiz hazırlıyor, hepsini verecek. Yani 79 nüfus kaydı, onların hepsiyle ilgili detay vereceğiz. Dua edelim, bu vakitte siz de biz de sabırla arama kurtarmadaki arkadaşlarımızın güzel haber vermesi için bekliyoruz. Üç can kurtuldu. İyi haberleri az önce kıymetli hocam da verdi. Diğerlerine de ulaşalım. Sabah hep birlikte son değerlendirmemizi yaparız." diye konuştu.

Arama kurtarma köpeklerinin de enkazda olduğunu, zorlu bir çalışmanın devam ettiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Burası sobalı bir ev olduğu için arkadaşlarımızın ifade ettiği, tabanında, odun ve kömürün olduğu yerde bir tutuşma var. Tabii üzerinde enkaz olduğu için su da rahat şekilde oraya erişemiyor. Dolayısıyla alttan ağır ağır yanıyor ve çalışma koşullarını da zorlaştırıyor. Biz burada nefes almakta zorlanırken orada arkadaşlarımız, arama kurtarmacı arkadaşlarımızın nasıl büyük bir fedakarlıkla, durmadan, duraksamadan çalıştığını de görüyoruz. Her birine minnettarız. Onlar bizim kahramanlarımız. Şu anda yerlerini tahmin ediyorlar. Bunu detaylandırmak ve nereye odaklanmaları gerektiğiyle ilgili, arama kurtarma köpekleriyle ilgili bir gelişme bekliyoruz."

İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç da enkazdan yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu kurtarılıp hastaneye kaldırılan yaralılara ilişkin, "Genel durumları iyi, şuurları açık. Şu anda tetkikleri devam ediyor, filmleri çekiliyor. Detaylı incelemeler devam ediyor. Hayati tehlikeleri görünmüyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç: Olayla ilgili 1 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Konya'nın Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir binanın çökmesinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın en kısa sürede sağ salim kurtarılmasını diliyorum. Devletimizin ilgili kurumları tarafından arama kurtarma çalışmaları kesintisiz şekilde devam etmektedir.

Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve 1 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiği adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afet ve kazadan muhafaza eylesin."