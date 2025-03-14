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Konya'da bir deprem daha! İkinci sarsıntı korkuttu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Konya'nın Kulu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde depremin ardından yeni bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yaklaşık bir saat sonra 3.7 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha yaşandı.

Haber Merkezi
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Konya'da bir deprem daha! İkinci sarsıntı korkuttu
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Konya'nın Kulu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde depremin ardından bir deprem daha yaşandığını duyurdu. 

AFAD, 4.2 büyüklüğünde depremden yaklaşık bir saat sonra, 3.7 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı yaşandığını duyurdu. 

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