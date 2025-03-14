Konya'da bir deprem daha! İkinci sarsıntı korkuttu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Konya'nın Kulu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde depremin ardından yeni bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yaklaşık bir saat sonra 3.7 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Konya'nın Kulu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde depremin ardından bir deprem daha yaşandığını duyurdu.
AFAD, 4.2 büyüklüğünde depremden yaklaşık bir saat sonra, 3.7 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı yaşandığını duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 14, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Kulu (Konya)
Tarih:2025-03-14
Saat:15:27:14 TSİ
Enlem:38.915 N
Boylam:32.96444 E
Derinlik:8.85 km
Detay:https://t.co/5nsTgvPi7O@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi