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Konya'da bina çöktü: Enkazda kalan 5 kişiden 2'si sağ olarak kurtarıldı

Konya'nın merkez Selçuklu bina çöktü. Çöken binanın enkazından yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu 2 kişi sağ olarak çıkarıldı. Binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Haber Merkezi
AA
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Konya'da bina çöktü: Enkazda kalan 5 kişiden 2'si sağ olarak kurtarıldı
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Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde bir binanın çöktüğünü görenler ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Binada birileri olabileceği bilgisi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

5 kişiden 2'si sağ olarak kurtarıldı

Çöken binanın enkazından yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından 2 kişi sağ olarak çıkarıldı.

Binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan çevrede toplananlara "sessiz olun" uyarısı yapılıyor.

Bakan Tunç: Olayla ilgili 1 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Konya'nın Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir binanın çökmesinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın en kısa sürede sağ salim kurtarılmasını diliyorum. Devletimizin ilgili kurumları tarafından arama kurtarma çalışmaları kesintisiz şekilde devam etmektedir.

Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve 1 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiği adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afet ve kazadan muhafaza eylesin."

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