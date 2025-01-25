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Konya'da çöken binanın enkazı kaldırıldı

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki çöken 4 katlı binada arama kurtarma çalışmalarının ardından, enkaz kaldırma işlemleri tamamlandı.

Haber Merkezi
İHA
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Konya'da çöken binanın enkazı kaldırıldı
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Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde 4 katlı Taşoluk Apartmanı'nın çökmesinin ardından başlayan arama kurtarma çalışmaları öğleden sonra tamamlandı. Binanın enkazında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Arama kurtarma çalışması sonrası binanın enkazında iş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmalarına geçildi. Çok sayıda ekibin katıldığı çalışmalarda iş makineleri ile kamyonlara yüklenen molozlar alandan taşındı. Binanın bulunduğu alanda ise boşluk kaldı.

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