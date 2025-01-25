Konya'da çöken binanın enkazından saatler sonra sağ çıktı: İşte kurtarılma anı (Video)
Konya'da çöken binanın enkazında kalan bir kişiye sağ olarak ulaşıldığı anın görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, "Teşekkürler kardeşim, teşekkürler" diyen kişiye itfaiye eri, "Merhaba dostum, maşallah, Allah'ın izniyle bendesin, çok iyi" karşılığını veriyor
Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde dün akşam saatlerinde çöken 4 katlı apartmanın enkazından ses geldiğini tespit etti.
Aramalarını yoğunlaştıran ekipler, enkazda kazdıkları tünelden 5 saat sonra bir kişiye ulaştı.
Görüntülerin devamında, "Teşekkürler kardeşim, teşekkürler" diyen kişiye itfaiye eri, "Merhaba dostum, maşallah, Allah'ın izniyle bendesin, çok iyi." karşılığını veriyor.
Bu kişinin, çöken binanın enkazından yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından sağ olarak çıkarılan ilk kişilerden biri olduğu öğrenildi.