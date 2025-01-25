  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Konya'da çöken binanın enkazından saatler sonra sağ çıktı: İşte kurtarılma anı (Video)
Takip Et

Konya'da çöken binanın enkazından saatler sonra sağ çıktı: İşte kurtarılma anı (Video)

Konya'da çöken binanın enkazında kalan bir kişiye sağ olarak ulaşıldığı anın görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, "Teşekkürler kardeşim, teşekkürler" diyen kişiye itfaiye eri, "Merhaba dostum, maşallah, Allah'ın izniyle bendesin, çok iyi" karşılığını veriyor

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Konya'da çöken binanın enkazından saatler sonra sağ çıktı: İşte kurtarılma anı (Video)
Takip Et

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde dün akşam saatlerinde çöken 4 katlı apartmanın enkazından ses geldiğini tespit etti.

Aramalarını yoğunlaştıran ekipler, enkazda kazdıkları tünelden 5 saat sonra bir kişiye ulaştı.

Görüntülerin devamında, "Teşekkürler kardeşim, teşekkürler" diyen kişiye itfaiye eri, "Merhaba dostum, maşallah, Allah'ın izniyle bendesin, çok iyi." karşılığını veriyor.

Bu kişinin, çöken binanın enkazından yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından sağ olarak çıkarılan ilk kişilerden biri olduğu öğrenildi.

Konya'da bina çöktü: 3 kişi sağ kurtarıldı, 2 kişi enkaz altında! 4 kişi gözaltına alındı (Video)Konya'da bina çöktü: 3 kişi sağ kurtarıldı, 2 kişi enkaz altında! 4 kişi gözaltına alındı (Video)Gündem

 

Gündem
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri 227 milyon TL'lik uyuşturucu yakaladı
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri 227 milyon TL'lik uyuşturucu yakaladı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir
Hastane ve polikliniklerde hekim ve diş hekimi muayene katkı ücretleri yeniden belirlendi
Hekim ve diş hekimi muayene katkı ücretleri yeniden belirlendi
Faciadan yeni görüntü: Kartalkaya'daki otel yangınının ilk 2,5 saatlik güvenlik kamerası kaydı çıktı
Kartalkaya'daki otel yangınının ilk 2,5 saatlik güvenlik kamerası kaydı çıktı
Menajer Ayşe Barım'a Gezi Parkı soruşturması: Nejat İşler ve Ceyda Düvenci ifade verdi
Menajer Ayşe Barım'a Gezi Parkı soruşturması: Nejat İşler ve Ceyda Düvenci ifade verdi
Oto galeride çıkan yangında 13 araç kül oldu
Oto galeride çıkan yangında 13 araç kül oldu