  Konya'da doktor, kıyafetini beğenmediği kadını muayene etmedi: Soruşturma başlatıldı
Konya’da doktor, kıyafetini beğenmediği kadını muayene etmedi: Soruşturma başlatıldı

Sağlık Bakanlığı, bir hastanedeki doktorun kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmediği iddiaları üzerine ilgili görevli hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Konya Meram Devlet Hastanesi’ne göz muayenesi için giden bir kadın, doktor H. H. U. tarafından muayene edilmedi.

Görüntülerde, doktorun “Ben hasta seçiyorum. Teşhircileri muayene etmiyorum” dediği yer aldı.

Muayene için doktora giden bir kadının kaydettiği görüntülerlerde doktorun “teşhirci” iddiasıyla genç kadını odasından kovduğu görüldü. 

Soruşturma başlatıldı

Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, 'Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' başlıklı haberler üzerine, ilgili iddialara dair ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Konya Valiliği ise söz konusu olayla ilgili "Bazı medya organlarında, ilimizdeki bir hastanede görevli doktorun "Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmediği." yönünde haber ve paylaşımlar yer almaktadır. İlgili görevli hakkında soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." çıklamasını  yaptı. 

