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Konya'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Haber Merkezi
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Konya'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

A.E. idaresindeki 42 ABC 555 plakalı silah fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü, Hacıakif Mahallesi Bağlar Caddesi'nde, C.K'nin kullandığı 16 KBV 02 plakalı otomobille çarpıştı. Direğe çarparak devrilen otomobilin sürücüsü C.K. ve araçtaki R.K. ile midibüsteki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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