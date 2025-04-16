  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Konya'da korkunç yangın: 2 çocuk yaşamını yitirdi
Takip Et

Konya'da korkunç yangın: 2 çocuk yaşamını yitirdi

Konya'da bir evde çıkan yangın facia ile sonuçlandı. İki çocuk hayatını kaybederken, dörtü çocuk olmak üzere toplam beş kişi dumandan etkilendi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Konya'da korkunç yangın: 2 çocuk yaşamını yitirdi
Takip Et

Konya'da çıkan yangın, saat 15.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Sabihiata Mahallesi Dursun Fakih Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın 2. katında yabancı uyruklu Feyyaz S., eşi Rıdal S. ve çocuklarının yaşadığı dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

2 çocuk yangında hayatını kaybetti

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken içeride kalan Rıdal S. ile çocukları A.S., M.S., A.S. ve G.S. itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yangın sırasında içeride kalan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 çocuk ise yangında hayatını kaybetti. Olay yerinde ekiplerin incelemesi devam ederken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

EKK Giresun’da toplanıyor: DOKAP Eylem Planı kamuoyuna duyurulacakEKK Giresun’da toplanıyor: DOKAP Eylem Planı kamuoyuna duyurulacakEkonomi

 

Gözler Powell'da! Gümrük vergilerinin ardından 2. kez konuşacakGözler Powell'da! Gümrük vergilerinin ardından 2. kez konuşacakKüresel Ekonomi

 

Gündem
İmamoğlu protestolarında tutuklanan 3 kişiye tahliye edildi!
İmamoğlu protestolarında tutuklanan 3 kişiye tahliye edildi!
Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarından RTÜK'e başvuru!
Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarından RTÜK'e başvuru!
Numan Kurtulmuş'tan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Numan Kurtulmuş'tan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Figen Yüksekdağ'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı: Tarihsel süreçteki görevinin başına döneceğine inanıyorum
Figen Yüksekdağ'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı
Diyarbakır’da kozmetik fabrikasında yangın! Yangına müdahale sürüyor
Diyarbakır’da kozmetik fabrikasında yangın! Yangına müdahale sürüyor
Siber suç ve suçlulara yönelik operasyonlarda 223 şüpheli yakalandı
Siber suç ve suçlulara yönelik operasyonlarda 223 şüpheli yakalandı