Konya'da korkutan orman yangını! Helikopterlerle müdahale ediliyor

Konya'nın Doğanhisar ilçesine bağlı Davras Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Doğanhisar ve Ilgın Orman İşletme Şefliği ekipleri ile Konya itfaiye ekipleri sevk edildi.

İki yangın helikopteri bölgeye gönderildi

Jandarma ekipleri, bölgeye giden kara yolunda güvenlik önlemi aldı. Belediye iş makinelerinin de bölgede yol açma çalışması yaptığı görüldü.

Yangına müdahale için Antalya'dan gönderilen yangın helikopteri de çalışmaya başladı, iki yangın helikopterinin daha bölgeye gönderildiği öğrenildi.