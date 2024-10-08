  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Konya'da organize suç örgütüne darbe: 17 zanlı gözaltında
Takip Et

Konya'da organize suç örgütüne darbe: 17 zanlı gözaltında

Konya'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Konya'da organize suç örgütüne darbe: 17 zanlı gözaltında
Takip Et

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, tespit edilen organize suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 17 şüpheli yakalandı.

Ele geçirilenler

Yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 58 uyuşturucu hap, 2 kök Hint keneviri, çek ve senetler ile çeşitli kesici aletler ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kestane hasadı başladı! Rekolte arttı, fiyat düştüKestane hasadı başladı! Rekolte arttı, fiyat düştüEkonomi
Vatandaş borcunu ödeyemiyor: Yasal takibe düşen sayısı artıyorVatandaş borcunu ödeyemiyor: Yasal takibe düşen sayısı artıyorEkonomi

 

Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail soykırımın bedelini er ya da geç ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail soykırımın bedelini er ya da geç ödeyecek
Türkiye’de internet Kamboçya ve Burkina Faso’dan daha yavaş
Türkiye’de internet Kamboçya ve Burkina Faso’dan daha yavaş
Türkiye'de 'şüpheli kadın' ölümlerinde endişe veren artış!
Türkiye'de 'şüpheli kadın' ölümlerinde endişe veren artış!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek göreve başladı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek göreve başladı
Hac kayıt yenileme başvuruları yeniden erişime açıldı
Hac kayıt yenileme başvuruları yeniden erişime açıldı
DNA tespiti tamamlandı: Mezardaki cenaze Cem Garipoğlu’na ait çıktı
DNA tespiti tamamlandı: Mezardaki cenaze Garipoğlu’na ait çıktı