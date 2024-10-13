Konya'da polise bıçaklı saldırı! Polis memurunun durumu ağır

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir polis memurunu sırtından bıçaklayan şüpheli, güvenlik güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Bıçaklanan polis memurunun sağlık durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Olay yerine giden polise bıçkla saldırdı

Olay, saat 10.50 civarında Selçuklu İlçesi Buhara Mahallesi İsmail Kaya Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bir kişinin sinir krizi geçirdiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gönderildi. Şüpheli şahıs olay yerine giden polis ekiplerine bıçakla saldırdı. Bir polis memurunu bıçaklayarak yaralayan şahıs etkisiz hale getirildi.

Şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi

Olayda bir polis memuru sırtından bıçakladı. Şüpheli ise vurularak etkisiz hale getirilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı polis, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen yaralı polis memurunun acil olarak ameliyata alınacağı ve çok sayıda polis memurunun kan vermek için hastaneye gönderildiği öğrenildi. Etkisiz hale getirilen şüpheli de hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.