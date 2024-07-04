Konya'da Suriyelilere yönelik eylemlere karışan zanlılardan 11'i tutuklandı
Konya'da Suriyelilere yönelik eylemlere karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 91 şüpheliden 11'i tutuklandı.
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Konya'da Suriyelilere yönelik eylemlere karışan zanlılardan 11'i tutuklandı. Konya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: "İlimiz genelinde Suriye uyruklulara yönelik gerçekleştirilen eylemlere karıştığı tespit edilen 91 kişi gözaltına alınmıştır. Bu kişilerden 11'i tutuklanmıştır."