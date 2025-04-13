Konya'da uygunsuz yazışmalar yapan 2 doktor hakkında gözaltı kararı
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya Selçuk Üniversitesi'nde hastalara yönelik uygunsuz yazışmalar yapan 2 doktora "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak" suçlarından gözaltı kararı verdi.
Konya'da hastalara yönelik uygunsuz yazışmalarda bulundukları iddia edilen 2 doktor hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
2 doktor hakkında soruşturma başlatıldı
Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak" suçlarından 2 doktor hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Savcılık gözaltı talimatı verdi
Açıklamada, soruşturma kapsamında 2 doktorun gözaltına alınması talimatı verildiği kaydedilerek, "Olayla ilgili olarak soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Üniversite personelin görevden uzaklaştırıldığınu duyurmuştu
Selçuk Üniversitesinden (SÜ) yapılan açıklamada ise üniversitenin tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatıldığı, iddiaya konu personelin görevden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.